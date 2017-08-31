Александр Медведев: "Высказывания Кафельникова о St. Petersburg Open оставляю на его совести"

Генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев отметил, что оставляет критические высказывания Евгения Кафельникова о петербургском турнире на его совести. Он также добавил, что Андрею Рублеву и Карену Хачанову нет смысла участвовать в турнире, чтобы вылететь в первом круге.



– Евгений Кафельников написал в Твиттере, что не понимает, почему на St. Petersburg Open не попали Карен Хачанов и Андрей Рублев. Как прокомментируете это?

– Высказывания Евгения я оставляю на его совести, – сказал Медведев. – Мы с пониманием отнеслись к решению Рублева и Хачанова, которые участвуют в матче Кубка Дэвиса. Переходить с открытого грунтового корта на закрытый зал очень тяжело. Приехать сюда и проиграть в первом круге – зачем это делать? Даст Бог, в следующем году в сборной России в эти сроки будет домашний матч в зале, и тогда все наши ребята сыграют на St. Petersburg Open.

Медведев также раскритиковал идею проведения коммерческих турниров по ходу сезона.

– Коммерческие турниры, такие как Laver Cup, которые проводятся в разгар сезона, начинают разрушать тур. Запасным игрокам платят по 400 тысяч долларов... Это приведет к тому, что турниры категории "250" и "500" потеряют игроков первой категории, снизится конкуренция. Это бомба замедленного действия, которая может разорвать не только тур, но и будущее тенниса. Может произойти история, как в женском теннисе: временно перестала играть Серена Уильямс, произошла неприятность с Шараповой, и оказалось, что харизматических лидеров больше нет. Это ударило по посещаемости, телетрансялциям и доходам. Я с огромным уважением отношусь к Федереру, но, видимо, он решил: "Я заканчиваю и черт с ними!". Это неправильно. Если вам некуда девать деньги, проводите такие турниры в декабре. Раньше ATP запрещало игрокам сниматься с календарных турниров, а теперь они только штрафуют за это. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Рублев и Хачанов не сыграют на St. Petersburg Open из-за участия в матче Кубка Дэвиса