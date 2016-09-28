Александр Медведев: "С Вавринкой уже обсуждаем следующий сезон"

Генеральный директор турнира St.Petersburg Open Александр Медведев подчеркнул, что руководство турнира ведет переговоры со Стэном Вавринкой об участии швейцарца в турнире в следующем году. В этом году третий номер мирового рейтинга дошел до финала, где уступил Александру Звереву.

– В одном из своих прошлых интервью вы говорили, какое значение для турнира имеет присутствие звезд. Расскажите, как удалось пригласить Стэна Вавринку.

– В таких вопросах всегда много составляющих. Помимо взаимоотношений с самим спортсменом нужен еще хороший контакт с официальным представителем, который ведет его дела. Приглашением Вавринки занимались я, Евгений Кафельников и Ива Майоли. Совместный труд принес результат. В прошлом году Вавринка не мог приехать к нам, поскольку у него имелись обязательства перед турниром в Меце. Нынче, когда теннисист был свободен и мог выбирать, куда поехать, он отдал предпочтение Петербургу.

– Швейцарец успел стать другом вашего турнира?

– Судя по нашим разговорам, Стэну в Петербурге очень нравится. Поэтому мы с ним обсуждаем уже и тему будущего. (Владимир РАУШ)

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