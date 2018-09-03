Александр Медведев: "Надеюсь, эффект от ЧМ-2018 скажется и на St. Petersburg Open"

Генеральный директор международного теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев на пресс-конференции, посвященной предстоящим соревнованиям, выразил надежду, что эффект, вызванный чемпионатом мира по футболу, может привлечь дополнительное внимание и к теннису.

- Нынешний турнир - особенный, - сказал Медведев, - он проходит в год чемпионата мира по футболу. Интерес к спорту, появившийся благодаря ЧМ-2018, направлен не только на футбол - эффект виден и на первых матчах чемпионата КХЛ, где посещаемость выше, чем в прошлом году. Надеюсь, на нашем турнире будет та же картина. Этому должен поспособствовать и сильный состав участников, и рекордное число российских теннисистов.

Международный теннисный турнир St. Petersburg Open пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 23 сентября. Первой ракеткой соревнований станет австриец Доминик Тим. (Егор БЫЧКОВ)