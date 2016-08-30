Александр Медведев: "Есть шанс, что Бердых все-таки примет участие в St-Petersburg Open"

Заместитель председателя правления "Газпрома" и генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев сообщил, что шансы на участие в турнире Томаша Бердыха по-прежнему есть, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Розыгрыш турнира пройдет с 19 по 25 сентября.

– В этом году мы уверены, что турнир будет проведен не хуже, чем в прошлом, – сказал Медведев. – Для этого есть все предпосылки. Это и инфраструктура – центральный корт "СИБУР-арены", и дополнительный шатровый корт, который уже строится. Это и спортсмены. Надеемся, что объявленные три игрока из топ-10 смогут принять участие.

Почему надеемся – Бердых снялся с US Open из-за аппендицита. Но вчера я получил информацию, что медицинские тексты он проходит успешно. Завтра решающий тест, если он даст положительные результаты – Томаш сможет сыграть. Будет играть Стэн Вавринка – у него успешный сезон. И, конечно, победитель прошлого турнира Раонич, который не скрывает амбиций победить два раза подряд. Мы учли все шероховатости в работе телевидения. Уверен, что качество картинки будет еще лучше.

Отметим, что помимо игроков из топ-10 и российских теннисистов в турнире примет участие ряд известных спортсменов: Виктор Троицки, Роберто Баутиста Агут, Маркос Багдатис, Фернадо Вердаско и Янко Типсаревич.