Александр Медведев: "До последнего держали wild card, но Рублеву и Хачанову лучше сконцентрироваться на Кубке Дэвиса"

Генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев разочарован тем, что Стэн Вавринка, Янко Типсаревич и Гаэль Монфис не сыграют на турнире. По его словам, это обусловлено травмами теннисистов.

– Расстроились из-за того, что Монфис не смог приехать на турнир? – вопрос Медведеву.

– К сожалению, травмы помешали трем игрокам принять участие в турнире. Это действительно медицинские причины. Вавринка перенес две операции на колене, Монфис не смог доиграть матч US Open. Типсаревич тоже не приехал из-за травмы. К сожалению, это жизнь спортсменов. Да, это определенное разочарование, но открывает дорогу к победам для других игроков

– Вы отдали wild card молодому петербургскому теннисисту Евгению Тюрневу. Почему?

– У нас был тяжелый выбор – кому дать последний wild card, не буду называть имён. В итоге мы решили дать показать свой талант и мастерство молодому петербургскому спортсмену.

– И все-таки, почему в Петербург не приедут Рублев и Хачанов? Два года назад вы помогли российским игрокам добраться из Иркутска, где они играли матч Кубка Дэвиса.

– Не надо надо сравнивать матчи в Иркутске, где играли на харде и нынешний Кубок Дэвиса, где ребята проводят тяжелые матчи на другом покрытии. Мы до последнего держали wild card, но по объективным причинам им лучше сконцентрироваться на Кубке Дэвиса. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Егор БЫЧКОВ)