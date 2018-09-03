Александр Медведев: "Держим wild card для Дзюбы на теннисный турнир, но от футбола отвлекать не будем"

Генеральный директор международного теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев на пресс-конференции, посвященной предстоящим соревнованиям, сказал, что в футбольных успехах Артема Дзюбы существенную роль сыграла теннисная подготовка.

– Раз теннис перенимает эстафету у футбола, планируется ли использование в мероприятиях, связанных с турниром, Артема Дзюбы? – вопрос Медведеву.

– Не хочу раскрывать всех секретов уровня игры Дзюбы, но теннисная подготовка внесла существенный вклад в его жажду борьбы, заряженность на победу и голевое чутье. У "Зенита" матч с "Локомотивом" в воскресенье 23 сентября, когда будет проводиться выставочный турнир с участием профессиональных теннисистов и любителей. Wild card мы для Артема держим, но ни в коем случае не будем отвлекать его и мешать футбольным успехам. (Егор БЫЧКОВ)