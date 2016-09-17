Александр Медведев: "Буре, Яшин, Морозов сыграют в теннис во время St Petersburg Open"

Заместитель председателя правления "Газпрома" и генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев отметил, что во время турнира в Петербурге состоятся и другие мероприятия. В частности, по его словам, пройдут соревнования для известных хоккеистов и теннисных звезд прошлого, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Почему до Петербурга не доехал Маркос Багдатис?

– Заявленные игроки могут сняться без последствий только из-за травмы. В случае с Багдатисом именно такая ситуация.

– Запланированы ли хоккейные мероприятия на St Petersburg Open?

– Хоккейного матча среди теннисистов точно не будет. Но будет теннис для хоккеистов. В субботу в турнире "Формула-ТХ" примут участие как минимум три наших выдающихся хоккеиста – Павел Буре, Алексей Яшин, Алексей Морозов. Теннисные звезды будут представлены Гораном Иванишевичем, Ивой Майоли, Анастасией Мыскиной и Евгением Кафельниковым. Также на этот турнир могут заявиться выбывшие из St Petersburg Open игроки. Мы дадим им wild card.

– Что испытали, когда Вавринка выиграл US Open? Такого игрока заполучили...

– Даже если бы он не выиграл – это третий по рейтингу игрок в мире. То, что выиграл, – особенно приятно. Приятно, победитель US Open не ищет повода не приехать, хотя после такой нагрузки, с недельным интервалом между турнирами и такой сильной сеткой в Петербурге, – это непросто.