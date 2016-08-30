Александр Медведев: "Более высокая категория St. Petersburg Open? Сидим в засаде и ждем"

Заместитель председателя правления "Газпрома" и генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев заявил, что турнир готов перейти в более высокую категорию, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Соревнование пройдет с 19 по 25 сентября.

– Может ли St. Petersburg Open перейти в более высокую категорию? Это зависит не только от нас, – сказал Медведев. – Мы готовы, но окончательное решение не принято. С учетом Кубка Дэвиса в сезоне жесткий график. Новый турнир в нем получить невозможно. Купить и забрать уже существующие трудно, но такие варианты бывают. Поэтому сидим в засаде и внимательно смотрим, наблюдаем за ситуацией. Надеемся, что из этой засады что-то и получится. А вообще, мы смотрим далеко вперед.