Александр Долгополов: "Уже нет сил и эмоций выступать на высшем уровне"

Украинец Александр Долгополов объявил о досрочном завершении сезона. Он отметил, что у него не осталось сил и эмоций выступать на высшем уровне.

Напомним, в этом сезоне Долгополов стал победителем турнира в Буэнос-Айресе. В обновленном рейтинге ATP он занимает 37-ю строчку.

"Друзья, последние пару недель выдались не самыми легкими для нас! Была задача как можно выше закончить этот год в рейтинге, чтобы был хороший задел на начало сезона, но, к сожалению, сил уже не хватило.

Хотелось лучше, но мы очень рады, что вторая часть сезона удалась после такой тяжелой травмы летом! Мы приняли решение не играть в Париже и закончить сезон, так как уже нет сил и эмоций выступать на высшем уровне. Спасибо за поддержку, надеемся, что 2018-й будет здоровее и успешнее", – написал в Инстаграме Долгополов.