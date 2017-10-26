Александр Долгополов: "Уже нет сил и эмоций выступать на высшем уровне"

Украинец Александр Долгополов объявил о досрочном завершении сезона. Он отметил, что у него не осталось сил и эмоций выступать на высшем уровне.
Напомним, в этом сезоне Долгополов стал победителем турнира в Буэнос-Айресе. В обновленном рейтинге ATP он занимает 37-ю строчку.
"Друзья, последние пару недель выдались не самыми легкими для нас! Была задача как можно выше закончить этот год в рейтинге, чтобы был хороший задел на начало сезона, но, к сожалению, сил уже не хватило.
Хотелось лучше, но мы очень рады, что вторая часть сезона удалась после такой тяжелой травмы летом! Мы приняли решение не играть в Париже и закончить сезон, так как уже нет сил и эмоций выступать на высшем уровне. Спасибо за поддержку, надеемся, что 2018-й будет здоровее и успешнее", – написал в Инстаграме Долгополов.
Друзья,последние пару недель выдались не самыми лёгкими для нас! Была задача как можно выше закончить этот год в рейтинге,что бы был хороший задел на начало сезона,но к сожалению сил уже не хватило. Хотелось лучше,но мы очень рады что вторая часть сезона удалась,после такой тяжёлой травмы летом! Мы приняли решение не играть Париж и закончить сезон,так как уже нет сил и эмоций выступать на высшем уровне. Спасибо за поддержку,надеемся 2018 будет здоровее и успешнее. The Dog и команда👋🏻🐶🇺🇦 Dear friends. Last few weeks where not the easiest for us. We really wanted to finish at the best possible ranking to be in good positions for the year start,but unfortunately no power left! We are very happy that we could get back to the top level after such a tough injury this summer! We decided to skip Paris Bercy and see you all next year. Hopefully it will be more healthy and even stronger💪🏻 Big thanks for all the support! The Dog and his team🐶👋🏻🇺🇦 #thedog