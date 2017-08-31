Александр Долгополов: "Обвинения в договорном матче? Мне плевать"

Украинский теннисист Александр Долгополов отверг все обвинения в том, что он провел договорной матч с Тьягу Монтрейру на турнире АТР в Уинстон-Салеме. В первом круге украинец проиграл бразильцу в двух сетах - 3:6, 3:6. Перед матчем он был фаворитом, но за несколько часов до игры котировки букмекерских контор на победу Монтейры резко снизились.

- Если сказать честно, то мне просто плевать на это, - приводит The Telegraph слова Долгополова. - Это похоже на цирк. Даже не хоу говорить об этом. Но я уважаю работу организации по борьбе с договорными матчами и уже дали им всю информацию.

Это была не лучшая игра в моем исполнении, но я старался. Жаль, что все пишут об этом, не имея доказательств. Возможно, кто-то ставил на меня и проиграл. В соцсетях мне приходится удалять сообщения, потому что угрожают мне и моей семье.