Александр Бублик: "Играть против своего сразу не хотел"

19-летний россиянин Александр Бублик в своем первом матче на турнире АТР в Петербурге проиграл другому россиянину Даниилу Медведеву в двух сетах (4:6, 0:6), после чего отметил, что недоволен своей игрой. По его словам, он не хотел играть с соотечественником, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– На одной руке у вас татуировка "Будь лидером, а не ведомым", на другой - "Ты меня не сломаешь". Одна для себя, другая для соперника?

- Можно и так трактовать.

– Ваши впечатления от первого матча на турнире АТР?

– Эмоции, с одной стороны, положительные. Необычно выходить на корт на таком уровне. Но я очень недоволен своей игрой.

- Тяжело играть против своих?

– Да, сразу еще на жеребьевке не хотел, чтобы достался кто-то из россиян. Но жребий есть жребий. После меня на пресс-конференцию Даниил Медведев придет – привет ему передавайте.

– Вы с трех лет на корте. А сами себя с какого возраста помните с ракеткой в руках?

– Лет с 8. Но не все. Провалы в памяти (смеется).