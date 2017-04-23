Альберт Рамос-Виньолас: "Надаль вернул меня к реальности"

Испанец Альберт Рамос-Виньолас признал превосходство своего соотечественника Рафаэля Надаля, которому уступил в финале турнира в Монте-Карло со счетом 1:6, 3:6. Для Надаля это десятая победа в карьере на турнире в Монако.

– Надаль был лучше во всем, – цитирует AFP Рамоса-Виньоласа. – Мне не удавалась подача, а он делал это блестяще. Мне хотелось оказать на него давление, однако Надаль превосходно работал на подачах. Он, возможно, показал не самый лучший свой теннис, но был на хорошем уровне. А я устал после трех трехсетовых матчей за три дня. Очень сложно после такого поддерживать темп Надаля. Никто не хотел бы уступать со счетом 1:6, 3:6, но иногда в теннисе вы удивляете, а иногда сталкиваетесь с реальностью. Сегодня он вернул меня к реальности. Я постараюсь улучшить свою игру, особенно подачи.