Агасси станет тренером Джоковича на Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович подтвердил информацию о том, что его новым тренером станет Андре Агасси. Бывшие первые ракетки мира начнут работу на Roland Garros, который стартует в следующее воскресенье.

- Я общался с Андре в последние недели по телефону, - приводит ESPN слова Джоковича. - Мы решили собраться в Париже. Оба рады совместной работе, и у нас есть понимание, к чему она должна привести. У нас нет долгосрочных обязательств. Агасси не останется со мной на весь турнир, а только проведет какое-то время. А потом посмотрим, что будет дальше.

Напомним, ранее сербский спортсмен расстался со своим наставником Марианом Вайдой, а также тренером по фитнесу Гебхардом Гритшем и физиотерапевтом Миляном Амановичем.