 Агасси станет тренером Джоковича на Roland Garros. ТЕННИС - ATP. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
20:37 | ТЕННИС — ATP

Агасси станет тренером Джоковича на Roland Garros

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Сербский теннисист Новак Джокович подтвердил информацию о том, что его новым тренером станет Андре Агасси. Бывшие первые ракетки мира начнут работу на Roland Garros, который стартует в следующее воскресенье.

- Я общался с Андре в последние недели по телефону, - приводит ESPN слова Джоковича. - Мы решили собраться в Париже. Оба рады совместной работе, и у нас есть понимание, к чему она должна привести. У нас нет долгосрочных обязательств. Агасси не останется со мной на весь турнир, а только проведет какое-то время. А потом посмотрим, что будет дальше.

Напомним, ранее сербский спортсмен расстался со своим наставником Марианом Вайдой, а также тренером по фитнесу Гебхардом Гритшем и физиотерапевтом Миляном Амановичем.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Florida9

Если совсем нет игры что это может дать за неделю ?

20:47