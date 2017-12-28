6000 человек пришли на тренировку Федерера в Перте

Рекордные 6000 зрителей посетили последнюю открытую тренировку Роджера Федерера в преддверии Кубка Хопмана, который стартует 30 декабря в Перте.

"Надеюсь, мы побьем этот рекорд и увидим еще больше людей, – сказал швейцарец. – Но если нет, то тоже отлично. Я просто хотел, чтобы как можно больше людей в Перте немного посмотрели теннис бесплатно".

Федерер на Кубке Хопмана вместе с Белиндой Бенчич. Они стартуют на турнире в субботу матчем против Японии. Также в группе B команды России (Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов) и США (Коко Вандевэй и Джек Сок).