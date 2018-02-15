28 эйсов не спасли Изнера от поражения в матче с Алботом

Американец Джон Изнер не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке. Со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 его переиграл молдаванин Раду Албот. Изнер выполнил 28 эйсов, допустил две двойные ошибки и дважды взял чужую подачу. В четвертьфинале Албот встретится с Евгением Донским или Кеи Нишикори.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP New York Open
Призовой фонд 668 460 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Раду Албот (Молдавия) - Джон Изнер (США, 3) - 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.
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