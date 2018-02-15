28 эйсов не спасли Изнера от поражения в матче с Алботом

Американец Джон Изнер не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке. Со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 его переиграл молдаванин Раду Албот. Изнер выполнил 28 эйсов, допустил две двойные ошибки и дважды взял чужую подачу. В четвертьфинале Албот встретится с Евгением Донским или Кеи Нишикори.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 668 460 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Раду Албот (Молдавия) - Джон Изнер (США, 3) - 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.