Тренер сборной Китая отстранен от работы за долг перед отелем

Двукратный олимпийский чемпион Кун Лингхуй отстранен от должности главного тренера женской сборной Китая по настольному теннису. Такое решение приняла национальная федерация этого вида спорта, поскольку специалисту грозит судебное разбирательство.

Как сообщает Reuters, Лингхуй задолжал сингапурскому отелю Marina Bay Sands 454 375 сингапурских долларов (около 325 тысяч долларов США). Он брал у отеля в долг 1 миллион сингапурских долларов и с тех пор вернул 545 625 долларов, а остаток вернуть не смог. Поэтому отель подал в суд на тренера, который подозревается в том, что проиграл эти деньги в казино. Сам он утверждает, что брал деньги для семьи и близких, а в азартные игры не играл.