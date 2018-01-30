Тренер: "Россия не рассчитывает на медали Олимпийских игр-2020"

Главный тренер сборной России по настольному теннису Сергей Астахов признал, что на мировых первенствах в данном виде спорта доминируют представители Японии и Китая. При этом он уверен, что на чемпионате Европы российская команда может побороться за бронзу.

- Мы планируем, что мужская и женская команды смогут отобраться на Олимпиаду-2020 в командном турнире, а также по два спортсмена для участия в личных соревнованиях, - цитирует ТАСС Астахова. - Учитывая, что на Олимпийских играх, как и на чемпионатах мира, доминируют Китай, Япония, нам будет довольно трудно бороться за медали. Перед командой мы ставим задачу попасть в восьмерку, либо в одиночном, либо в командном разряде.

На данный момент в Европе мы конкурентоспособны. Поэтому план на чемпионатах мира - быть в восьмерках, на чемпионатах Европы мы рассчитываем всегда, что команда будет бороться за бронзовые медали.