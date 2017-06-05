Ма Лун защитил титул чемпиона мира

Китаец Ма Лун стал десятикратным чемпионом мира. В финальном матче одиночного турнира на мировом первенстве в Дюссельдорфе он обыграл соотечественника Фаня Чжэньдуна со счетом 4:3 (7:11, 11:6, 11:3, 11:8, 5:11, 7:11, 12:10). Это его второй титул в одиночном разряде. Первый был на позапрошлом чемпионате мира (на ЧМ-2016 было представлено лишь командное первенство).

В женском парном разряде первенствовали китаянки Дин Нин/Лю Шивэнь. Они обыграли соотечественниц Чэнь Мэн/Чжу Юйлин со счетом 4:3 (9:11, 11:8, 11:13, 11:8, 11:6, 6:11, 11:9).