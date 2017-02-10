15:53 | НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Бабаков переизбран на пост главы ФНТР

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Александр Бабаков единогласно переизбран на пост президента Федерации настольного тенниса России (ФНТР) на новый срок, сообщает ТАСС. Первым вице-президентом организации стал Олег Завалюев.

- У нас большие цели связаны с Олимпиадой, но это все-таки итог работы, а на пути к итогу мы не должны забывать о чемпионатах мира и Европы, нельзя забывать и о внутрироссийских соревнованиях, - отметил Бабаков. - Нужно продолжить активную работу по приданию массовости настольному теннису. 800 тысяч - это не так много, сколько может дать этот вид спорта, поэтому уверен, что это залог появления новых игроков и популяризация здорового образа жизни.

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