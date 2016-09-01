12:13 | СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Жуков, Ромашина и Ищенко провели олимпийский урок

0
0
0
1

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, пятикратные олимпийские чемпионы по синхронному плаванию Светлана Ромашина и Наталья Ищенко провели олимпийский урок в День знаний в рамках проекта "Олимпийский патруль", информирует "Р-Спорт".

Мероприятие состоялось в Москве в школе № 444. Сначала Ромашина провела зарядку для учащихся начальных классов. Затем Жуков, Ромашина и Ищенко провели урок, на котором рассказали об олимпийских ценностях, об Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и ответили на вопросы учащихся.

В ходе беседы со школьниками Ромашина рассказала, что они тренируются по 10 часов в день, на что Жуков пошутил на тему футбола: "Если бы футболисты тренировались по 10 часов, то могли бы добиваться таких же результатов".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160901/1058124213.html

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

намкрыш

А почему не в Сирии, на российской военной базе?!

12:28

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ