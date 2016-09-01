Жуков, Ромашина и Ищенко провели олимпийский урок

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, пятикратные олимпийские чемпионы по синхронному плаванию Светлана Ромашина и Наталья Ищенко провели олимпийский урок в День знаний в рамках проекта "Олимпийский патруль", информирует "Р-Спорт".

Мероприятие состоялось в Москве в школе № 444. Сначала Ромашина провела зарядку для учащихся начальных классов. Затем Жуков, Ромашина и Ищенко провели урок, на котором рассказали об олимпийских ценностях, об Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и ответили на вопросы учащихся.

В ходе беседы со школьниками Ромашина рассказала, что они тренируются по 10 часов в день, на что Жуков пошутил на тему футбола: "Если бы футболисты тренировались по 10 часов, то могли бы добиваться таких же результатов".