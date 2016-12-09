Власенко спокоен за синхронисток и прыгунов в воду после доклада Макларена

Президент Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко спокоен за спортсменов в этих видах спорта. По его словам, доводы во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена являются бездоказательными.

Вторая часть доклада, равно как и первая, содержит обвинения в адрес российского спорта, в котором, по мнению главы комиссии Макларена, существует государственная система в манипуляции с допинг-пробами.

- За спортсменов в синхронном плавании и в прыжках в воду я спокоен. Я в них уверен, - приводит "Р-Спорт" слова Власенко. - Конечно, сама цифра с вовлеченностью 1000 спортсменов - огромная, но где доказательства? Доказательств нет. Уже неоднократно были ситуации, когда назывались какие-то сенсационные цифры, но ничего подтверждено не было. Пусть предоставят свидетельства и факты.

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