Власенко избран президентом Федерации синхронного плавания России

Алексей Власенко единогласно избран президентом Федерации синхронного плавания России (ФСПР). Он изначально был единственным человеком, выставившим свою кандидатуру на выборах, которые состоялись сегодня в Москве в рамках отчетно-выборной конференции организации. Ранее Власенко, также возглавляющий Российскую федерацию прыжков в воду, исполнял обязанности главы ФСПР.

– Хочу поблагодарить за мое избрание и сказать слова благодарности за поддержку Татьяне Николаевне Покровской, – цитирует "Р-Спорт" Власенко. – Несколько раз я пытался избраться на эту должность, сегодня все это произошло. Мы в синхронном плавании лучшие в мире. Мы говорили с Виталием Мутко о том, чтобы со стороны российских компаний была поддержка FINA. Какая это будет компания, будет видно.

Хочу поблагодарить Казань и Владимира Леонова, они провели такой чемпионат мира в 2015 году, что Олимпиада в Рио померкла. И, конечно, хочу поблагодарить Виталия Леонтьевича Мутко за поддержку.