Власенко будет претендовать на пост главы федераций по прыжкам в воду и синхронному плаванию

Алексей Власенко намерен претендовать на посты президентов сразу двух федераций - Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России. На данный момент он возглавляет Российскую федерацию прыжков в воду и является исполняющим обязанности президента Федерации синхронного плавания России.

- Я буду претендовать на пост президента в обеих этих федерациях", - приводит "Р-Спорт" слова Власенко.

Напомним, российские прыгуны в воду не завоевали медалей на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, синхронистки победили в Рио во всех соревнованиях.