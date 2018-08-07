Тренер сборной России: "Турнир по синхронному плаванию в Глазго был организован на уровне "первенства ЖЭКа"

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что недовольна организацией чемпионата Европы в Глазго. Команда выиграла медальный зачет турнира, завоевав 8 из 9 золотых медалей.

- Недовольны организацией соревнований, - приводит "Р-Спорт" слова Покровской. - Тренироваться было негде, потому что мелкий бассейн, хлора много. А когда вчера посмотрели по телевизору, как проходят соревнования по плаванию, нам просто стало грустно. А мы что за вид спорта? Плавание проходит как грандиозное шоу, как спектакль, торжественность, трибуны громадные, а у нас… Как будто первенство ЖЭКа. Обидно. Что наш вид спорта – не вид спорта?.