17:45 | СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Татьяна Покровская согласилась остаться в сборной России до Олимпиады-2020

0
0
0

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская уже дала согласие продолжить работу с командой до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Покровская является главным тренером национальной команды с 1998 года.

- Татьяна Николаевна Покровская уже дала согласие продолжить работу с командой до Олимпийских игр 2020 года, - приводит ТАСС слова и. о. главы Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко.

Сегодня в ОКР состоялась церемония передачи Покровской автомобиля, который был подарен ей попечительским советом федерации по итогам Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В церемонии приняли участие члены попечительского совета ФСПР, спортсменки и тренерский штаб сборной России. На Играх-2016 сборная России по синхронному плаванию завоевала две золотые медали в соревнованиях дуэтов и групп.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3621120

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ