Татьяна Покровская: "Дала время девочкам до 20 октября прийти в себя"

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что приступит к работе с командой в новом цикле в октябре. Ранее и. о. главы Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко заявил, что Покровская согласилась продолжить работу до Олимпийских игр 2020 года в Токио.

- Дала время девочкам до 20 октября прийти в себя, потом снова вместе начинаем работу, - приводит "Р-Спорт" слова Покровской. - До этого момента буду ждать от них звонков, кто будет продолжать тренироваться, у кого-то ведь это не первый цикл уже.

Напомним, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российские синхронистки завоевали золото в соревнованиях дуэтов и групп.