Светлана Колесниченко: "Не ожидала, что буду выступать в дуэте"

Синхронистка Светлана Колесниченко выразила готовность встать в дуэт в новом олимпийском цикле. Олимпийская чемпионка призналась, что надеялась на такое развитие событий. Ранее стало известно, что Светлана Ромашина и Наталья Ищенко, ранее выступавшие в дуэте, взяли паузу в спортивной карьере.

– Я об этом узнала буквально месяц назад, – цитирует "Р-Спорт" Колесниченко. – Опыт выступления в дуэте у меня есть, морально и психологически готова и в дуэт встать, и выступать в группе. Конечно, я надеялась на это, но все равно не ожидала.

Это очень ответственно и приятно. Сейчас будем работать и двигаться вперед, но пока еще вопрос открыт, с кем я буду выступать в дуэте.

Ромашина взяла паузу в карьере, Ищенко может вернуться