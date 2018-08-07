Сборная России завоевала 8 из 9 золотых медалей на ЧЕ в синхронном плавании

Сборная России по синхронному плаванию завоевала 8 золотых медалей на чемпионате Европы. Лучшими в своих видах программы стали Светлана Колесниченко (2 награды), дуэт Светлана Колесниченко/Варвара Субботина (2 награды), дуэт Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (2 награды).

Еще 2 золота взяла команда в составе Анастасии Архиповской, Дарьи и Анастасии Баяндиных, Марины Голядкиной, Вероники Калининой, Полины Комар, Марии Шурочкиной, Михаелы Каланчи и Дарины Валитовой.

Второе место в командном зачете заняла команда Украины (1 золото, 5 серебра, 1 бронза), третье - Италия (0-4-5), четвертое - Испания (0-0-3). Другие команды наград не завоевали.