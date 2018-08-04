Российские синхронистки на чемпионате Европы выступали практически вслепую

Повышенное содержание хлорки в бассейне, который принимает соревнования по синхронному плаванию на чемпионате Европы, заставляет российских спортсменок выступать практически вслепую.

Сегодня в произвольной программе на турнире в Глазго российские синхронистки опередили сборные Украины и Италии.

В составе сборной России выступали: Анастасия Архиповская, Анастасия и Дарья Баяндины, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Дарина Валитова и Мария Шурочкина.

– В воде очень много хлорки, поэтому сегодня мы исполняли программу с закрытыми глазами, – цитирует ТАСС Шурочкину. – Все как в тумане, ничего не видно. Я даже не знаю, ругаться на людей или нет, но хотелось бы, чтобы таких вещей не было. Глаза позволяют нам контролировать все под водой, а сейчас они очень болезненно воспринимают хлорку. Мы ничего не видели. Плюс очень не хватает воздуха и очень горячая вода в бассейне. Но мы на то и спортсмены, чтобы справляться со всеми трудностями.

– К сожалению, условия нас не очень радуют: и бассейн маленький, и потолок низкий, и хлорки очень много, – подчеркнула Голядкина. – Нам очень сложно, потому что мы не можем полноценно тренироваться без очков. Этого мы не можем себе позволить, поскольку как только снимаем их, то сразу ничего не видим – сразу "плывут" глаза". Сейчас мы вас видим немного в тумане. На чемпионате Европы хотелось бы видеть нормальные бассейны. Разминочный бассейн тоже оставляет желать лучшего. Но ничего, все что нас не убивает, делает нас сильнее.