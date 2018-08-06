Россиянки стали лучшими на чемпионате Европы в технической программе среди групп

Сборная России по синхронному плаванию стала лучшей в технической программе среди групп на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Глазго. По итогам выступления россиянки набрали 94,6000 балла. В составе сборной России выступали Дарина Валитова, Марина Голядкина, Анастасия Баяндина, Дарья Баяндина, Полина Комар, Вероника Калинина, Михаела Каланча, Анастасия Архиповская, Мария Шурочкина.

Второй результат показала сборная Украины – 90,7439 балла, замкнула тройку Италия – 90,3553 балла.