15:57 | СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Ромашина взяла паузу в карьере, Ищенко может вернуться

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Российская синхронистка Светлана Ромашина взяла паузу в карьере. Об этом сообщила главный тренер сборной России Татьяна Покровская. По ее словам, партнер Ромашиной по дуэту Наталья Ищенко также ушла, но еще может вернуться. 

Ищенко и Ромашина являются самыми титулованными спортсменками в истории синхронного плавания. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро они стали 5-кратными олимпийскими чемпионками.

- Светлана Ромашина взяла тайм-аут, Наталья Ищенко в очередной раз, так скажем, ушла, но все так меняется, что никто не может гарантировать, что она не вернется. В дуэте точно будет Светлана Колесниченко, а по второму кандидату посмотрим, – цитирует "Р-Спорт" Покровскую.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161123/1112646256.html

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