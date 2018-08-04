"Политическое решение, чтобы меньше злословили". Сборная России не выступит в комбинации на чемпионате Европы

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что российская команда пропустит комбинированную программу на чемпионате Европы, чтобы о ее победах в синхронном плавании меньше злословили.

Сегодня в произвольной программе на турнире в Глазго российские синхронистки опередили сборные Украины и Италии. В составе сборной России выступали Анастасия Архиповская, Анастасия и Дарья Баяндины, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Дарина Валитова и Мария Шурочкина.

Из девяти дисциплин синхронного плавания на турнире россиянки не выступят в одной – комбинированной программе, медали в которой будут разыграны в воскресенье.

– Это чисто политическое решение, – приводит ТАСС слова Покровской. – Отдадим медаль другой стране, а то нам все время говорят: "Вот, опять русские, опять русские". Некоторые даже говорят: "Знаете, какая неожиданность будет на этих соревнованиях? – Какая? – Русские опять будут первые". Вот так злословят. Поэтому, ради бога, возьмите комбинацию во имя будущего.

Российская сборная по синхронному плаванию на чемпионате Европы завоевала уже три золотых медали. В олимпийских дисциплинах синхронного плавания – дуэте и группе – российские синхронистки уже долгое время остаются непобежденными на крупных международных соревнованиях.