Покровская - про чемпионат Европы: "Все здесь организовано безобразно. Ужасно все"

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала безобразными условия проведения чемпионата Европы по водным видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта проходит в британских Глазго и Эдинбурге, а также Берлине.

Россиянки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина одержали победу в технической программе дуэтов на соревнованиях, проходящих в Глазго. А Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов.

- Все здесь организовано безобразно, работать здесь негде и некогда. Мы привыкли хорошо готовиться, в нормальных условиях, а здесь все бегают и ищут себе место в бассейне, где можно потренироваться, - цитирует ТАСС Покровскую. - А глубина бассейна где полтора метра, а где и метр. Где полтора - там такая толкучка!

Ужасно все, трибун нет практически, но это же чемпионат Европы! Этот турнир предполагает большой спортивный форум. Это что, реклама синхронного плавания? Я не могла раньше понять, почему люди не могли купить сюда билеты, но увидев одну маленькую трибунку, все поняла.