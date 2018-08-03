Павел Колобков: "Великолепное танго показали Мальцев и Гурбанбердиева"

Министр спорта РФ Павел Колобков очень рад за сборную России по синхронному плаванию, которой удалось в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта завоевать две золотые награды.

В пятницу на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в рамках объединенного первенства континента по летним видам спорта, российские синхронисты выиграли две золотые медали. Светлана Колесниченко и Варвара Субботина одержали победу в технической программе дуэтов, Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева первенствовали в технической программе смешанных дуэтов.

- Рад поздравить наших синхронистов с блестящим стартом на чемпионате Европы, - цитирует ТАСС Колобкова. - Для юной Варвары Субботиной это золото - первая значимая награда в спортивной карьере, она отлично сработалась с опытной и титулованной Светланой Колесниченко. В этом большая заслуга их тренера Татьяны Данченко. Девушки выиграли техническую программу с большим преимуществом!

Великолепное танго показали Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева. За короткое время Гана Максимова создала яркий творческий дуэт, у которого есть свой неповторимый стиль. Большое спасибо спортсменам и тренерам. Ждем от сборной России по синхронному плаванию новых побед.