Ольга Брусникина: "Мы отрицательно относимся к переименованию синхронного плавания"

Член технического комитета по синхронному плаванию Европейской лиги плавания (LEN) Ольга Брусникина заявила, что Федерация синхронного плавания России отрицательно и с недоумением относится к идее переименовать синхронное плавание в артистическое. Этот вопрос будет обсуждаться на июльском конгрессе FINA в Будапеште.

– Федерация синхронного плавания России отрицательно относится к этой идее, – цитирует "Р-Спорт". – Общаясь с коллегами из нашей федерации, с зарубежными коллегами, могу сказать, что у специалистов нет понимания, зачем вообще это делать. Объяснить толком, с чего оно взялось, нам никто не может. Мы как специалисты не видим необходимости в переименовании синхронного плавания в артистическое.

Новые правила? На сегодняшний день таких предложений пока нет. В любом случае вид спорта будет развиваться, но сегодня переименовывать его под то, чтобы впоследствии что-то менять, я считаю странным. Нужно сначала определиться с путем развития. Приоритетом в синхронном плавании по-прежнему остается синхронность. Нам бы очень хотелось сохранить индивидуальность, объективность по части оценки, связанной с синхронностью.