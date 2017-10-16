Один из этапов Кубка мира по синхронному плаванию может пройти в России

Один из этапов Кубка мира или Кубка Европы по синхронному плаванию может пройти в России в 2019 или в 2020 году. В 2015 году чемпионат мира по водным видам спорта прошел в Казани.

- Мы рассматриваем возможность принять какие-либо международные соревнование в 2019 или 2020 годах, - цитирует ТАСС вице-президента Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Ольгу Брусникину. - Возможно, что это будут этапы Кубка мира, возможно, этапы Кубка Европы. В 2019 году пройдет Кубок Европы, который будет отборочным турниром на Олимпийские игры. Но конкретики пока что нет.