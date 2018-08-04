Наталья Ищенко: "Покровская умеет готовить новых звезд"

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании и заместитель председателя правительства и министра спорта Калининградской области Наталья Ищенко в интервью Team Russia прокомментировала результат сборной России в групповых упражнениях на чемпионате Европы в Глазго.

В составе команды, выигравшей золото, выступали: Анастасия Архиповская, Анастасия и Дарья Баяндины, Мария Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Мария Шурочкина, Дарина Валитова и Михаела Каланча (запасная).

– Россия снова в лидерах, причем, с большим превосходством, и это приятное постоянство, – отметила Ищенко. – У нас есть победные традиции, и в Глазго они получают продолжение. Вчера золото завоевали и женский дуэт, и дуэт-микст, сегодня последовала победа в командных соревнованиях.

– На чемпионате мира 2017 года в Будапеште команда выступала тем же составом. Отсутствует лишь Влада Чигирева, недавно получившая травму ноги, да добавилась Каланча. В то же время, по сравнению с Олимпийскими играми в Рио состав полностью поменялся. Осталась одна Шурочкина. Тем не менее, Россия снова победила и на чемпионате мира, и теперь. У нас настолько велик запас прочности?

– В этой череде побед огромная заслуга Татьяны Николаевной Покровской, которая возглавляет сборную уже 21-й год. В нашем синхронном плавании готовится хорошая смена, спортсменки побеждают и на юниорских, и на молодежных стартах. Но всё-таки переход на более высокий взрослый уровень всегда сопряжён с трудностями. Татьяна Николаевна, однако, умудряется постоянно делать из молодых спортсменок звёзд. Россия из раза в раз побеждает, а остальным приходится только стремиться ее нагнать. За этим стоят и большой талант, и колоссальный труд.