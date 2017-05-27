Ищенко не исключила возвращения к тренерской работе

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко не исключает, что в будущем может возобновить тренерскую карьеру.

Ищенко объявила о завершении карьеры в начале апреля текущего года. Тогда же стало известно, что она назначена временно исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области. Под ее контролем находится агентство по спорту и агентство по делам молодежи региона.

- После Олимпийских игр в Рио у меня был тренерский опыт, - цитирует ТАСС Ищенко. - Я вместе со Светланой собрала сборную нашего клуба, и у нас была возможность сделать полностью постановку группы и дуэта. Наши девочки заняли первое место на первенстве России и в групповых упражнениях, и в дуэте и завоевали путевку на юниорский чемпионат Европы. Светлана сейчас продолжает с ними работать, готовит дуэт, у группы будет наша постановка, но тренировать ее будет Юлия Гревцева.

В сборную меня звали, но выбрала немного другую стезю, направление, от спорта далеко не ушла, ведь он занимал и занимает большую часть моей жизни. В тренерской работе мне очень нравится все, что касается постановки, выбора образа и музыки, но все, что касается рутинной отработки, это немного не мое. Возвращение к карьере тренера? Никогда ни на чем крест ставить нельзя, потому что неизвестно, что будет завтра.