Горячее фото Шурочкиной в купальнике

Олимпийская чемпионка-2016 по синхронному плаванию Мария Шурочкина в своем Инстаграме опубликовала фотграфию с отдыха. На ней 23-летняя спортсменка запечатлена в купальнике на фоне моря.
- Немного солнца, - так подписала эту фотографию Шурочкина.
Пользователи оценили красоту спортсменки:
- Красавица Машка, - написал aleks_andr_86.
- Ага, немного это жара, - такой комментарий оставила j_jenny_jane.
- Может, в модели нужно было, - написал kalina_sergeevich.
Шурочкина также является 8-кратной чемпионкой мира и заслуженным мастером спорта РФ.
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