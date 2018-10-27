Горячее фото Шурочкиной в купальнике

Олимпийская чемпионка-2016 по синхронному плаванию Мария Шурочкина в своем Инстаграме опубликовала фотграфию с отдыха. На ней 23-летняя спортсменка запечатлена в купальнике на фоне моря.

- Немного солнца, - так подписала эту фотографию Шурочкина.

Пользователи оценили красоту спортсменки:

- Красавица Машка, - написал aleks_andr_86.

- Ага, немного это жара, - такой комментарий оставила j_jenny_jane.

- Может, в модели нужно было, - написал kalina_sergeevich.

Шурочкина также является 8-кратной чемпионкой мира и заслуженным мастером спорта РФ.

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