Евгений Коротышкин: "Купил бы машину у этой синхронистки"

Серебряный призер Олимпиады в Лондоне Евгений Коротышкин не видит ничего криминального в продаже автомобиля, подаренного российской синхронистке за победу в Рио.

Сегодня стало известно, что один из автомобилей BMW Х6, которые были вручены золотым призерам летних Игр-2016, был выставлен на продажу на популярном сайте по продаже автомобилей.

– Это обоснованное решение. Машину, подаренную государством, нужно обслуживать и страховать, что стоит немалых денег. Может быть, у этой спортсменки есть другой любимый автомобиль, и этот подарок ей не нужен. У всех свои вкусы. Продав машину сейчас, она потеряет меньше всего в финансовом плане. Через год этот автомобиль будет стоить уже намного дешевле. Это хороший подарок, но понятно, что этой синхронистке деньги сейчас нужны больше.

– А машина, подаренная после Игр в Лондоне, у вас?

– Да, но я отъездил на ней четыре года и теперь хотел бы ее поменять. Скорее всего, буду ее продавать. Вообще, с удовольствием купил бы машину этой синхронистки.

– Поднялся большой шум по поводу всей этой ситуации. Нормально ли это?

– Шум возникает и после завоевания кем-то медали Игр. На то они и олимпийские чемпионы. Это медийные личности. Но спортсмен вправе сам решать, что делать со своим имуществом. Никто не имеет права ей советовать или что-то обсуждать. Если человек продает имущество, чтобы что-то купить, это не должно становиться достоянием общественности. Такая реакция возникает из-за того, что люди не понимают, с какими ситуациями сталкиваются спортсмены. А чтобы судить глубже, надо знать, кто именно продает автомобиль и зачем. (Ярослав СУСОВ)

Выставленный на продажу автомобиль за победу на Олимпиаде

принадлежит синхронистке //

Шишкина не будет продавать автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде