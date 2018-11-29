Этап Мировой серии по синхронному плаванию-2019 пройдет в Казани

Почетный секретарь технического комитета Международной федерации плавания (FINA) Ольга Брусникина сообщила, что этап Мировой серии по синхронному плаванию в апреле 2019 года пройдет в Казани.

- У нас уже есть официальная подписанная договоренность с FINA о проведении (этапа) Мировой серии в апреле в Казани, - приводит "РИА Новости" слова Брусникиной.

В 2015 году в Казани прошел чемпионат мира по водным видам спорта. Этапы Мировой серии по синхронному плаванию в России еще не проводились.