"Две девчонки вообще не видят". Покровская назвала кошмарным состояние воды в Глазго

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала кошмарным состояние воды в бассейне, в котором соревнуются спортсменки на чемпионате Европы.

Сегодня в произвольной программе на турнире в Глазго российские синхронистки опередили сборные Украины и Италии.

В составе сборной России выступали Анастасия Архиповская, Анастасия и Дарья Баяндины, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Дарина Валитова и Мария Шурочкина.

– Это какой-то кошмар, ведь у девочек портится зрение, разве можно так относиться к спортсменкам? – приводит ТАСС слова Покровской. – Половину композиции они делают вслепую. Это просто ужас какой-то, не знаю, это надо было как-то продумывать. Мы каждый день говорим, но пока воз и ныне там, поэтому уже несколько дней девчонки ходят слепые.

Организаторы ничего не объясняют. Говорят, что есть так, как есть. Но на мой взгляд, снизить содержание хлора возможно, но они не принимают меры. При этом в наше время уже никто не очищает воду хлором. Я уже не помню, где мы последний раз с ним сталкивались, особенно с таким содержанием.

Ведь девчонкам надо работать без очков перед стартом, это совсем другие ощущения. Я их заставляю снимать очки, а они потом выходят с красными глазами. У некоторых же аллергия, две девчонки вообще не видят.

Российские синхронистки на чемпионате Европы выступали практически вслепую