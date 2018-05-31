Чигирева приступила к тренировкам

Олимпийская чемпионка 2016 года по синхронному плаванию Влада Чигирева сообщила, что приступила к тренировкам по индивидуальной программе. По ее словам, она не уверена, что успеет восстановиться к чемпионату Европы. Спортсменка отказалась от операции на колене.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет в августе 2018 года в Берлине и Глазго. Турнир по синхронному плаванию состоится в шотландском городе.

- Я прохожу восстановление после травмы, уже приступила к тренировкам, но пока по индивидуальной программе, - цитирует Чигиреву "РИА Новости". - С тренером мы еще решаем, буду ли выступать на чемпионате Европы в Глазго. Но я надеюсь, что к чемпионату мира уж точно восстановлюсь. А пока надеюсь, что нога не даст сбой.

Стараемся вылечить ногу консервативным способом, уверенность в этом методе у меня есть.

В Глазго я по-любому поеду, но в каком амплуа, еще предстоит понять. Хорошо, что тренируюсь уже со всеми на сборах, в воде, но без рискованных движений, которые могут спровоцировать рецидив травмы. Программу-то я знаю наизусть, в прошлом году ее составили, и сейчас меня ночью разбуди – я ее сделаю. Просто, как оказалось, вхождение в форму в нашем виде спорта – это совсем нелегкая задача. Убедилась в этом на своем примере, но все возможно.