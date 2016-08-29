Алла Шишкина: "Травм в синхронном плавании очень много"

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина в интервью "СЭ" подчеркнула, что ее вид спорта очень травмоопасен. По словам Шишкиной, никаких строгих ограничений по питанию у синхронисток нет, они сами следят за своим рационом.

– В каждом виде спорта есть характерные травмы. Что болит у синхронисток?

– Травм оказалось очень много. Хотя раньше думала, у нас вообще не травмоопасный спорт. Лично я в свое время лечила в Китае спину – защемление нерва в поясничном отделе. Есть разнообразные растяжения. Девчонки оперировали вылетевшие плечевые суставы. Откачивали жидкость из колен. Обычно после такого заканчивают. И, конечно, проблемы с "ухо-горло-носом". Отиты, гаймориты. Хотя с гайморитом люди всю жизнь тренируются, регулярно откачивают этот гной. В этой олимпийской сборной случаев не было, но есть одна молодая девочка, которая делает проколы каждые три месяца.

– Какие ограничения в питании?

– В отпуске все наедятся, прибавят килограммчика три. Тогда нельзя будет кушать булки, жирное, сладкое. А так, у нас нет жесткого взвешивания. Каждый сам следит за своим питанием. Ну, конечно, если тренер делает замечание: "По-моему, ты поправилась!" – сразу начинаешь себя ограничивать.

– Вам приходилось себя останавливать при виде вкусного тортика?

– Только в переходном возрасте, тогда я еще в сборной не была. В остальном у нас такие тренировки, что моментально все сжигается. (Дмитрий СИМОНОВ)