Алла Шишкина: "Просыпаюсь в одно и то же время - 7:13"

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина в интервью "СЭ" поделилась тем, как проходит обычный день синхронистки. По словам Шишкиной, организм полностью привыкает к однообразному распорядку дня и даже просыпается Алла в одно и то же время - 7:13.

– Рассказывают, что российские синхронистки тренируются какое-то неимоверное количество времени. Расскажите про ваш обычный, рутинный день.

– Подъем… Ой, это вообще отдельная история, сейчас расскажу. У меня организм настолько привык вставать в одно и то же время, что доходит до смешного. Просыпаюсь, смотрю на телефон – 7:13. Думаю, ладно, пора вставать. И так каждый день – 7:13, 7:13, как робот! На Олимпиаде время было другое, сменились часовые пояса, и порой вставать приходилось еще раньше. Некоторые тренировки проходили в пять утра. Потом Игры закончились, мы чемпионки, первый день, чтобы выспаться. И я такая открываю с утра глаза, думаю: "Как же хорошо!" Смотрю на телефон. 7:13!!! Как я смеялась как сумасшедшая. Что это за наваждение!

Но давайте к распорядку дня. Итак, подъем. Завтрак. В 9 утра – в зал.

– А там?

– Сначала – ОФП, минут 45. Потом приходит тренер, с которой мы под музыку имитируем элементы, как в воде. Это длится еще час. Дальше – в воду. Сначала идет подготовка, как у пловцов. Плаваем на время минут 45. Далее полчаса специальный проплыв – с одной ногой, с двумя руками наверху и так далее. Потом начинаем работать на месте. Тренер дает задания, и все отрабатывается без музыки.

Наконец, начинается основная отработка, уже под музыку. Это если программа уже поставлена. Если же нет, то стараемся придумывать движения. Тренер говорит: "Я вижу нечто такое…" Все начинают крутиться, что-то выдумывать. Тренер смотрит и кому-то одной говорит: "О, вот это повтори, сейчас куда-нибудь вставим". Вот так, совместными усилиями выдумываем. Таким образом, первая половина дня – это примерно два часа в зале и четыре в воде.

Далее – обед. Перерыв час-полтора, чтобы поспать. Вторая тренировка – еще четыре часа на воде. Минут 15 просто разминаешься, плаваешь – и снова работа под музыку.

– Где вы спите в промежутке между тренировками?

– На "Озере Круглом", где тренируемся, гостиница в 5 минутах ходьбы от бассейна. (Дмитрий СИМОНОВ)