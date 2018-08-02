Алла Шишкина: "На церемонии закрытия Олимпиады в Рио нам все ноги отдавили"

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в групповых упражнениях Алла Шишкина рассказала, как проводит свой день рождения.

– Редакция "СЭ" поздравляет вас с днем рождения. Расскажите, как планируете провести этот день?

– Я нахожусь на Байкале. Поехали отдохнуть. Правда, с погодой немного не повезло – дожди. Вода в Байкале всего четырнадцать градусов. Один раз искупались, когда солнышко было. Сегодня вечером пойдем в баню. Может быть, после нее еще раз искупаемся.

– Хочется, чтобы вы вспомнили, какие впечатления у вас остались от открытия Олимпиады-2016 в Рио.

– Наша команда не присутствовала на открытии Игр. Соревнования по синхронному плаванию проходят в конце Олимпиады, и мы никогда не ходим на открытие. В это время мы были в другом штате и проводили тренировки. Видели саму церемонию только по телевизору. Больше могу сказать по закрытию, на котором я присутствовала. Очень люблю Бразилию, практически каждый год туда ездим. Но в этот раз многие боялись. Шли допинговые скандалы, и мы опасались, что к нам будет предвзятое отношение. Но ни одного упрека мы не услышали и косых взглядов тоже не было. Все относились доброжелательно. А что касается открытия, даже если бы у меня был выбор, не пошла бы. Лучше отлеживаться и копить силы, чтобы хорошо выступить. На закрытии был сильный дождь. Мы все промокли. Сидения на стадионе тоже все были мокрые. Была большая толпа. Мы пробивались к сцене и нам все ноги отдавили. А на экране показывают все красочно. Видно, кто выступает на сцене. Лучше все это смотреть по телевизору. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)