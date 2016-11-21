Алексей Власенко: "Будем отстаивать позиции российского синхронного плавания в FINA"

Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко заявил о своем намерении отстаивать российские интересы в этом виде спорта на мировой арене. По его словам, в последнее время в синхронном плавании появилось много неоднозначных правил, одно из которых – введение в программу международных турниров микст-дуэтов.

– Нас будут всеми способами, честными и нечестными, отжимать на мировой арене, – приводит "Р-Спорт" слова Власенко. – Будем в Международной федерации плавания (FINA) отстаивать свои позиции, а то все правила придумываются против нас, как в случае с введением микст-дуэта за столь короткий срок, под американца. Все будут стараться поставить нас на уровень вместе со всеми и стараться нас опускать всеми способами.

Напомним, что в 2015 году на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани впервые в истории были разыграны медали в соревнованиях смешанных дуэтов. Победу в технической программе одержали американцы Билл Мэй и Кристина Джонс. Российский микст-дуэт в составе Александра Мальцева и Дарины Валитовой занял первое место по итогам произвольной программы.