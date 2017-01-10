Александра Пацкевич: "У нас с Колесниченко никогда не было недопонимания"

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич, которая будет выступать в дуэте со Светланой Колесниченко, отметила, что у них с новой партнершей есть полное взаимопонимание. По словам спортсменки, Колесниченко является очень рассудительной, уступчивой и работоспособной синхронисткой.

– Пока у нас была только одна совместная тренировка, никаких проблем нет, – приводит "Р-Спорт" слова Пацкевич. – Со Светой мы давно работаем вместе, в составе группы завоевали олимпийскую медаль. Она очень спокойная и рассудительная, уступчивая и работоспособная, у нас никогда с ней не было недопонимания и уверена, что и сейчас не будет.