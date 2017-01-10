10:06 | СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Александра Пацкевич: "У нас с Колесниченко никогда не было недопонимания"

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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич, которая будет выступать в дуэте со Светланой Колесниченко, отметила, что у них с новой партнершей есть полное взаимопонимание. По словам спортсменки, Колесниченко является очень рассудительной, уступчивой и работоспособной синхронисткой.

– Пока у нас была только одна совместная тренировка, никаких проблем нет, – приводит "Р-Спорт" слова Пацкевич. – Со Светой мы давно работаем вместе, в составе группы завоевали олимпийскую медаль. Она очень спокойная и рассудительная, уступчивая и работоспособная, у нас никогда с ней не было недопонимания и уверена, что и сейчас не будет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20170110/1114740977.html

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