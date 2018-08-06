Александра Пацкевич: "На Свету Колесниченко ориентируется молодежь сборной"

Сборная России по синхронному плаванию продолжает добывать золото на чемпионате Европы-2018 в Глазго. В понедельник наши девушки одержали еще две победы. Россиянки выиграли техническую программу и у солисток (Светлана Колесниченко), и в группе (Анастасия Архиповская, Анастасия и Дарья Баяндины, Мария Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Мария Шурочкина, Михаела Каланча и запасная Дарина Валитова).

Очередные успехи наших "русалок" прокомментировала двукратная олимпийская чемпионка и 13-кратная чемпионка мира Александра Пацкевич.

– Впечатления от побед могут быть только самые приятные, – комментирует выступление россиянок 13-кратная чемпионка мира Александра Пацкевич. – Группу можно поздравить не только с медалями, но и с заслуженным отпуском. А вот Колесниченко еще придется поработать: завтра финалы в произвольной программе как у одиночниц, так и у дуэтов.

– С дуэтом Колесниченко/Субботина ведь и вы работали, не так ли?

– Да. В течение сезона была помощником тренера Татьяны Данченко. Взяла паузу и пока не решила, продолжу карьеру спортсменки или нет. Все-таки Олимпийские игры – мечта любого спортсмена независимо от того, сколько раз ты на них выступал.

– Колесниченко уже завоевала в Глазго золотые медали за технические программы в дуэте и соло. Велика вероятность, что завоюет еще две в произвольных программах. Можно сказать, что она лидер сборной?

– Конечно. В составе команды Света – тот человек, на которого ориентируется молодежь, в том числе ее партнер по дуэту Варвара Субботина. Колесниченко обладает всей совокупностью качеств, которые необходимы профессиональному спортсмену: технической и функциональной подготовкой, психологической устойчивостью. Она умеет работать в команде и, даже если сама не выступает, находится рядом. Наконец, у нее есть опыт, приходящий только с годами.