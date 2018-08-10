Юлия Ефимова: "Значит, я лучшая брассистка Европы"

Россиянка Юлия Ефимова после завоевания золотой медали на дистанции 50 метров брассом на чемпионате Европы заявила, что является лучшей брассисткой. Она стала трехкратной чемпионкой Европы.

- "Полтинник" - самая быстрая и динамичная дистанция. Если я всех обогнала, значит, я лучшая брассистка Европы, - цитирует "Российская газета" Ефимову. - Ну и, конечно, я рада третьей золотой медали.